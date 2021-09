El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, ensalzó de la goleada contra el Mallorca (6-1) el hecho de que jugadores con menos minutos hasta la fecha hayan cuajado un gran encuentro, con especial hincapié en el español Marco Asensio y su triplete, al asegurar que esto “es una señal muy buena de la plantilla”.

"Como te he dicho muchas veces, tenemos un buen mix entre experiencia y juventud (…) La calidad de los jóvenes es muy alta. Lo han mostrado hoy, pero no tenemos que olvidar que la experiencia tiene un componente muy importante en el fútbol. Me gustó el hecho de jugadores que están jugando poco están listos, como Asensio, Isco, Jovic… es una señal muy buena de la plantilla”, declaró en rueda de prensa.