El atleta colombiano Anthony Zambrano (c) atiende a los medios de comunicación junto al ministro colombiano del Deporte, Ernesto Lucena (i), y el secretario general del Comité Olímpico Colombiano (COC), Ciro Solano (d), durante una rueda de prensa este miércoles, en Bogotá (Colombia). EFE/Juan Diego López

El subcampeón mundial de los 400 metros planos, el colombiano Anthony Zambrano, afirmó que la medalla de plata que ganó la semana pasada en Doha le sabe a oro por los sacrificios que tuvo que hacer para lograrla.

"Esta vez me traje la de plata, que me sabe a oro porque para estar guardado dos años por una lesión y salir y hacer esto, para mí me sabe a oro", afirmó Zambrano en una rueda de prensa ante unos 50 periodistas tras llegar a Colombia desde Catar, donde también terminó en el cuarto lugar de la prueba de relevos 4x400.