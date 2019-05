7 may. 2019

EFE Liverpool 7 may. 2019

En el museo de los Beatles en Liverpool, se agolpan fotografías de los 'Cuatro Fabulosos', recreaciones de The Cavern Club, instrumentos de la banda y datos y datos sobre el cuarteto. A su alrededor, cientos de aficionados del Barcelona proclaman aquello de 'Aquí llega el Barcelona'.

La mítica grabación del largo 'Abbey Road', compuesta por George Harrison y con el título original de 'Here Comes the Sun', sirve para explicar el despliegue blaugrana en Liverpool.