El argentino Emmanuel 'Acce' Juárez, carrilero superior de Rainbow7, equipo de la Liga Latinoamérica del videojuego League of Legends (LoL), aseguró este jueves que Isurus, único bicampeón de la competencia, ya no da miedo.

"Que no sean líderes no significa que están jugando mal, sino que el resto mejoró; sin embargo, ya no es el Isurus que daba miedo jugar en contra de ellos, aunque no puedo decir nada, el torneo pasado nos eliminaron en semifinales", dijo a Efe.