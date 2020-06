El argentino Leandro 'Newbie' Marcos aseguró este lunes que debido a que su carrilero central titular no se ha incorporado a All Knights, el campeón de la Liga Latinoamérica del videojuego League of Legends (LoL) aún no descubre su estilo.

"Hemos empezado hace poco a entrenar y como no tenemos equipo completo, no estamos practicando cosas específicas, estamos descubriendo qué estilo de juego vamos a tener", explicó en videoconferencia.