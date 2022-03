La tenista australiana Ashleigh Barty, número 1 del ránking de la WTA, anunció este viernes que no jugará los Masters de Indian Wells y Miami que se disputarán este mes.

"Desafortunadamente mi cuerpo no se ha recuperado de la manera que había esperado después del Abierto de Australia y no he sido capaz de prepararme adecuadamente para Indian Wells y Miami", explicó en un comunicado.