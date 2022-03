El navarro Asier Martínez, campeón de España de 60 m vallas, se ha clasificado para la final de los Mundiales en pista cubierta con la mejor marca de su vida (7.55), que le dio el tercer puesto en la segunda serie, en la que el estadounidense Grant Holloway igualó su récord mundial con 7.29.

Martínez, sexto en la final olímpica de Tokio 2020, se había clasificado por tiempos para las semifinales con un registro de 7.67 pero no había quedado contento, aunque no supo explicar las causas de su deficiente carrera. "No he corrido y ya está", había dicho por la mañana, confiando en mejorar por la tarde.