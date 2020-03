Charles Barkley, exjugador de la NBA que espera resultados de una prueba de coronavirus a la que se sometió después de sentirse enfermo, pasó un tiempo con integrantes de los Angelinos de Los Ángeles el 2 de marzo, por lo que el equipo de béisbol se encuentra pendiente del resultado.

Barkley no se presentó el jueves al programa "Inside the NBA", de TNT, luego de que revelara que se había autoaislado después de no sentirse bien durante un viaje a Nueva York.