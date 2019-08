Fotografía de archivo de Dario Benedetto (c) de Boca Juniors. EFE/JUAN IGNACIO RONCORONI/ARCHIVO

El delantero Darío Benedetto se despidió este viernes de Boca Juniors para fichar por el Olympique de Marsella y cumplir su "sueño pendiente" de jugar en un "importante" equipo europeo.

"Lo que viví en Boca no lo voy a vivir nunca más en ningún lado, a menos que vuelva a Boca, pero siempre quise jugar en un club importante de Europa y me toca ahora, a las 29 años. Es difícil que pase esto a los 29 años. Estoy triste por irme de Boca, pero contento por esta oportunidad que se me está presentando", aseguró 'el Pipa' en diálogo con el canal Fox Sports.