El delantero del Real Madrid Karim Benzemá (c) celebra tras marcar el primer gol ante el Cádiz, durante el partido de Liga en Primera División en el estadio Ramón de Carranza. EFE/Román Ríos

Un doblete de penalti de Karim Benzema y un tanto de cabeza de Álvaro Odriozola, permiten al Real Madrid marcharse al descanso en el Ramón de Carranza con tres tantos de ventaja ante un Cádiz defensivo, que apenas inquietó a Thibaut Courtois.

El Real Madrid de Zinedine Zidane no acusó sus numerosas bajas, como le ocurrió en Getafe, y dominó al Cádiz toda la primera parte. Se adelantó a la media hora después de pedir un penalti por agarrón a Rodrygo no señalado, en una acción en la que Iza pisó a Vinicius. El colegiado Mateu Lahoz lo señaló tras consultar el VAR y Benzema no perdonó una pena máxima 25 jornadas de Liga después.