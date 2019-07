Egan Bernal (Ineos), emocionado tras sufrir por primera vez al podio a enfundarse el jersey de líder, aseguró que los rivales "van a tener que sufrir mucho para quitarme este maillot amarillo".

"Es increíble, soy líder del Tour de Francia, no me lo creo, espero no despertar mañana y que se trate de un sueño. Ahora a darlo todo, si me quitan este maillot amarillo lo van a tener que sufrir mucho".