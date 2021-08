El surafricano Brad Binder (KTM RC 16) se arriesgó y ganó el Gran Premio de Austria de MotoGP cuando apareció la lluvia y que tuvo neto color español en el resto de las categorías con victoria de Raúl Fernández (Kalex) en Moto2 y de Sergio García Dols (Gasgas) en Moto3.

Binder se arriesgó cuando comenzó a llover al final de la carrera de MotoGP en el circuito Red Bull de Spielberg y logró imponer su estrategia de no cambiar de moto hasta la bajada de la bandera de cuadros, aunque no sin un agónico sufrimiento, pues en algunas ocasiones excedió los límites del circuito y fue penalizado con tres segundos que no alteraron el resultado.