15 may. 2022

EFE Buenos Aires 15 may. 2022

Boca Juniors derrotó este sábado por 6-5 en los penaltis a Racing Club, tras igualar sin goles en la semifinal de la Copa de la Liga Profesional del fútbol argentino, y definirá el próximo fin de semana el título ante Tigre o Argentinos Juniors, que este domingo decidirán la otra llave.

Pese a no jugar bien, Boca logró forzar la definición por penaltis y en ese mano a mano para Racing no convirtieron Enzo Copetti (se lo atajó Agustín Rossi) y Emiliano Insúa (remate desviado), mientras que para Boca no pudo anotar Eduardo Salvio (su remate se lo contuvo Gastón Giménez).