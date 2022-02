El pasador de los Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady, afirmó este lunes en su podcast "Let's Go" que no ha tomado una decisión respecto a retirarse luego de 22 temporadas en la NFL.

"No lo sé. Lo sabré cuando el tiempo sea el adecuado. Hay mucho interés en cuándo dejaré de jugar; lo comprendo. Cuando sepa lo sabré, cuando no lo sé, no lo sé. No voy a apresurarme hacia una conclusión con respecto a eso", fue su explicación.