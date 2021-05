14 may. 2021

EFE Buenos Aires 14 may. 2021

El ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, pidió este viernes que no se produzcan reuniones para ver el partido ente Boca Juniors y River Plate, que este domingo se enfrentan en los cuartos de final de la Copa de la Liga.

"No es momento para ver un partido de fútbol entre personas que no conviven, tendremos toda la vida para hacerlo, en las próximas dos o tres semanas no es el momento, necesitamos que los casos bajen", afirmó Quirós en rueda de prensa.