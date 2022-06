El quarterback novato de los San Francisco 49ers de la NFL, Trey Lance, se defendió este miércoles de las críticas respecto a su manera de jugar y dijo que cada mariscal de campo pasa de manera distinta.

"No siento que me frene cuando recibo la pelota, todos lanzan de manera diferente. No quiero entrar demasiado en detalles, pero para mí no es realmente algo que me preocupe tanto ya que estoy jugando a tiempo", argumentó el pasador en rueda de prensa.