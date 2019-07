El ex capitán de la selección brasileña Cafú, que fue campeón del mundo en 1994 y 2002, dijo este lunes que no tiene dudas de que Brasil va a ganar la Copa América, aunque cree que no será nada fácil.

"Ganaremos de Argentina, no va a ser fácil, pero ganaremos. También seremos campeones, no tengo dudas. Brasil está bien dentro de la cancha, ya no depende exclusivamente de Neymar, todos quieren escribir su historia en el equipo", afirmó Cafú a la prensa.