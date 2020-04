El ecuatoriano Richard Carapaz (Ineos), ganador del Giro de Italia 2019, considera que su salida del Movistar no fue un acto de deslealtad hacia el equipo español y que dio más de lo que se le había pedido, aunque no se consideró valorado.

"No he sido desleal en ningún sentido. Di más de lo que me habían pedido. Como corredor lo hice lo mejor posible, y si no me valoran, cada uno sacará sus conclusiones», dijo Carapaz en una entrevista con ESPN Bike.