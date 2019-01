El piloto español Carlos Sainz, ganador del Dakar en 2018, reconoce que "no están saliendo las cosas como quería", aunque promete que seguirá "luchando", pese a estar undécimo en la general, a 43 minutos del líder, el francés Sebastien Loeb.

"Hoy día de descanso! Ayer empezamos bien pero en el polvo, a 1 km/h me monté en un talud de fesh fesh y me quedé empanzado. No están saliendo las cosas como quería pero seguiremos luchando! Gracias por vuestro apoyo!", escribió el madrileño en Twitter.