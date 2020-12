El suizo de 39 años Roger Federer no disputará finalmente el Abierto de Australia como consecuencia de su lesión de rodilla según anunció su representante Tony Godsick. EFE/EPA/NIC BOTHMA/Archivo

En el mundo del tenis, esta temporada quedará marcada por la pandemia y el destrozo que hizo en los circuitos, y también por la ausencia del suizo Roger Federer, cuya aparición en el Abierto de Australia, el único torneo oficial que disputó, ha sido tan fugaz como recordada.

No se sabe a ciencia cierta si aquel 30 de enero cuando cayó en Melbourne contra el serbio Novak Djokovic en las semifinales, la lesión en una de sus rodillas estaba haciendo ya efecto. Lo cierto es que una semana después vencía a Rafael Nadal por 6-4, 3-6 y 6-3 en la exhibición Tennis For Africa, ante cerca de 52.000 espectadores, en Ciudad del Cabo, y tras esto no se le volvería a ver en activo.