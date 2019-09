Iker Casillas (c) posa junto a las categorías inferiores del CF Pozuelo, club con el que colabora desde esta temporada a través de su Fundación. EFE/ Javier López

Iker Casillas (i)m junto a la alcaldesa de Pozuelo, Susana Pérez (d), e Isaac Cardoso (c), presidente del CF Pozuelo, club con el que colabora a través de su Fundación. EFE/Javier López

Iker Casillas, portero del Oporto y exjugador del Real Madrid, declaró este martes que se encuentra "bien" del infarto que sufrió hace "4 meses y 23 días", una fecha que no olvida, y declaró que no habla de retirada porque no sabe qué pasará en el futuro y, el día que lo tenga claro, será "el primero en comunicarlo".

Iker Casillas permanece inactivo desde el pasado 1 de mayo, cuando sufrió un infarto de miocardio del que se recupera inmerso en un proceso que se alargará hasta marzo de 2020, cuando decidirá si sigue jugando o se retira.