La española Queralt Castellet se convirtió en la primera líder de la Copa del Mundo de halfpipe de snowboard, al ganar la prueba inaugural, disputada este sábado en la estación estadounidense de Copper Mountain (Colorado).

Castellet, nacida hace 30 años en Sabadell y cuatro veces olímpica, no pudo comenzar de mejor manera una competición que la pasada temporada concluyó segunda y que estuvo a punto de no disputar, según explicó en octubre durante una visita a la Agencia Efe -porque en ese "momento no" se lo podía "permitir" por falta de fondos-, aunque finalmente llegó a un acuerdo con la federación que preside José María Peus y el pasado lunes ambas partes anunciaron que la 'rider' barcelonesa volverá a luchar por la Bola de Cristal.