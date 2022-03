China aseveró hoy que es "completamente falso" que solicitase a Rusia que no comenzara la invasión de Ucrania hasta después de los Juegos Olímpicos de Invierno celebrados en Pekín, tal y como recogió el diario The New York Times (NYT).

"Es completamente falso y también despreciable que se intente ahora desviar las culpas", dijo el portavoz chino de Exteriores Wang Wenbin en rueda de prensa.