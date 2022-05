26 may. 2022

EFE Ciudad de Panamá 26 may. 2022

Aún dolido por haber quedado con Panamá al margen de Catar 2022, el entrenador hispano-danés Thomas Christiansen se declaró este jueves dispuesto a firmar la extensión de su contrato como seleccionador porque quiere ayudar a mejorar el fútbol del país y clasificarlo a un Mundial.

"Yo no me quiero ir en esta situación. Yo me quiero ir metiendo a la selección al Mundial, logrando los objetivos, dejando un legado e ir mejorando el fútbol panameño", declaró durante una conferencia de prensa.