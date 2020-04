Afectados por el parón futbolístico desde el pasado 15 de marzo, los clubes ecuatorianos han comenzado a negociar con sus jugadores una reducción salarial con la cual afrontar la falta de ingresos, la mayoría bajo el más estricto hermetismo.

Altas fuentes del sector dijeron a Efe que algunos clubes han llegado a pedir hasta el 50% de la paga mensual para poder hacer frente a la crítica situación financiera, porque "no hay taquilla, no hay publicidad y no movilidad de jugadores".