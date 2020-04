Fotografía fechada el 29 de febrero de 2020, cedida por Riot Games, en la que jugadores de All Knights disputan un partido ante Rainbow7, correspondiente a semana 3 del torneo Apertura 2020 de la Liga Latinoamérica de League of Legends, en Ciudad de México (México). EFE/ Riot Games SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

Jugar en sus casas y no salir para evitar ser contagiados por la COVID-19, no es algo que afecte el desempeño deportivo de los gamers de la Liga Latinoamérica de League of Legends (LLA).

"No afecta nuestro desempeño. Uno no tiene que hacer mucho porque practica y juega desde la computadora, pero quizás sí hace que el día a día sea más abrumador", explicó a Efe Daniel 'Jirall' del Castilla, carrilero superior del bicampeón Isurus.