El centrocampista brasileño Sócrates (primer plano) avanza con el balón durante el partido que disputaron las selecciones de Brasil y la Unión Soviética en el estadio Sánchez Pizjuán, de Sevilla, correspondiente a la primera ronda del grupo VI del Campeonato del Mundo de Fútbol España 82. EFE SPAIN SOCCER SPAIN 1982 FIFA WORLD CUP: SEVILLE, 14/06/1982.- Brazilian midfielder Socrates(C) controls the ball during the Spain 1982 FIFA World Cup Group 6 soccer match against the USSR, at the Sanchez Pizjuan stadium in Seville. EFE/fs