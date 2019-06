El base estrella de los Warriors de Golden State, Stephen Curry, admitió que el equipo estaba "tocado" después de haber perdido el cuarto partido de las Finales de la NBA por 92-105 ante los Raptors de Toronto, pero rechazó que la eliminatoria, que ahora la tienen en 1-3 en su contra, al mejor de siete, esté ya decidida.

"Quienes piensen de esa manera es que no conocen a los Warriors ni el espíritu que hay dentro de este equipo", comentó Curry al concluir el partido en el que no pudo ser factor ganador al quedarse con 27 puntos, pero falló 13 de 22 tiros de campo, incluidos siete de nueve. "Cierto que no hay el mejor ambiente entre nosotros".