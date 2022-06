Steph Curry, estrella de los Golden State Warriors, afirmó que estará "listo" para disputar este viernes el cuarto partido de las Finales de la NBA, después de sufrir una dolorosa torsión en un pie en el tercer encuentro de la serie, perdido 116-100 en el TD Garden contra los Boston Celtics.

"Voy a estar bien. Me duele un poco, pero estaré listo para el viernes. Es lo mismo que me pasó contra Boston en temporada regular, espero que no sea tan grave. Parece una torsión en el pie (izquierdo)", afirmó Curry en la rueda de prensa posterior al partido, que vio a los Celtics tomar ventaja 2-1 en las Finales.