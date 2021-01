Neisi Dajomes lamentó este miércoles el "descuido, bastante grande", para con los deportistas de Alto Rendimiento de parte de las autoridades deportivas locales a pocos meses de los Juegos Olímpicos de Tokio, donde tiene firmes posibilidades para clasificarse en levantamiento de pesas.

"Hay un descuido bastante grande. Que las autoridades del deporte se pongan un poquito a pensar en nosotros, porque todo el 2020 solo pedían y pedían, pero ellos no hacían de su parte y así realmente no se puede. Estamos a meses de los Juegos, la ayuda se la necesita y no se han hecho presente", expresó Dajomes a Efe.