La primera animadora mexicana en los Denver Broncos, Daniela Zubia, afirmó que su sueño no se detiene en llegar a la NFL, sino en acompañar a su equipo, liderado por el quarterback Russell Willson, a un Super Bowl.

"No importa lo grandes sean los sueños. Sí se pueden lograr. Es el trabajo duro lo que te va a llevar a realizarlos. No me conformo con haber llegado a los Broncos. Mi ilusión es seguir aquí y acompañarlos a ganar un Super Bowl", dijo Zubia a Efe.