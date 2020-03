En una iniciativa para concientizar a los argentinos sobre el ciudado para prevenir la propagación del coronavirus, el tenista argentino Juan Martín del Potro le confesó a su compatriota y exbasquetbolista Emanuel Ginóbili que no piensa parar y buscará seguir entrenándose para volver a las pistas.

"Me puse rutinas obligadas en la tarde y la mañana. Es pasar esto como pueda, no pienso parar porque quiero volver a jugar. Más allá de los dolores que sigo teniendo, lo quiero volver a intentar; me lesioné la rodilla cuando estaba tres del mundo y pensaba que iba por Rafa (Nadal) y por todos", enfatizó 'Delpo' en una videollamada transmitida por redes sociales junto a 'Manu'.