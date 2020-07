El tenista argentino Juan Martín del Potro, de 31 años y exnúmero 3 del mundo, contó este lunes que volvió a entrenarse en una cancha de tenis, pero que sigue con molestias en la rodilla derecha, que se operó en enero tras fractura de rótula.

"Quería contarles que en estos días volví a entrenarme y a practicar de a poco en la cancha. La rodilla aún me molesta así que estamos probando cómo evoluciona. Si bien no hay fechas ciertas, una vez más estoy dando todo para seguir haciendo lo que amo. Gracias por el amor que me dan siempre", escribió el tandilense en Instagram.