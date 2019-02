El hispano-panameño Julio César Dely Valdés, que ha vuelto a asumir la dirección de la selección panameña de fútbol de forma interina, reconoció que su regreso al cargo no ha sido de la forma que él esperaba, pero representa una gran oportunidad de trabajar y hacer algo desde "dentro" por uno de los deportes más populares de su país.

"No, de seguro no pensaba que mi regreso se iba a dar de esta manera, pero yo quise aceptarla porque creo que, se dé como se dé, la cuestión es estar aquí adentro y trabajar. Pensando que no serán dos partidos, sino pensando en trabajar", manifestó el 'Panagol'.