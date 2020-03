Ángel Di María recordó que rompió sin leer la carta que le envió el Real Madrid con la sugerencia para que no disputase la final del Mundial 2014 con la selección argentina ante Alemania, para evitar que se agravase su desgarro.

"Los tres que sabemos la verdad somos el doctor Daniel Martínez, Alejandro Sabella y yo. Yo venía con el desgarro desde el partido con Bélgica, estaba con lo justo, a un 90%. La pierna no estaba bien del todo pero quería jugar, no me importaba nada si no volvía a jugar al fútbol. Era una de las cosas que me habían dicho que podía pasar pero para mí era la final del mundo, era mí final", recordó en el programa 'Podemos Hablar' de la señal 'Telefe'.