Diego Maradona postuló este lunes al exentrenador del Tottenham Mauricio Pochettino para dirigir al Boca Juniors.

"Boca tiene que llevar un técnico que juegue y que sienta lo que es Boca. No es fácil sentarse en esa silla, eh. El mejor de todos es Maradona, ja, ja. Pero bueno, ahora no voy a ir, por ahí en algún momento se da. Pero a mí me gustaría Mauricio Pochettino", dijo el campeón del mundo al diario Olé.