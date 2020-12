El brasileño Marivaldo Francisco da Silva, ganador del premio a la Afición durante la gala de The Best de la FIFA, camina hoy desde Pombos a Recife, Penambuco (Brasil). EFE/ Carlos Ezequiel Vannoni

El brasileño Marivaldo Francisco da Silva, ganador del premio a la Afición durante la gala de The Best de la FIFA, posa hoy junto al escudo del club de sus amores, en Recife, Penambuco (Brasil). EFE/Carlos Ezequiel Vannoni

El brasileño Marivaldo Francisco da Silva (c), ganador del premio a la Afición durante la gala de The Best de la FIFA, posa hoy junto a otros hinchas del Sport Recife durante su celebración, en Recife, Penambuco (Brasil). EFE/Carlos Ezequiel Vannoni