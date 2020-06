Novak Djokovic, número uno del tenis mundial, asegura que cuando habla de temas que intrigan al público, como la alimentación y otras, solo quiere compartir sus experiencias y no imponer opiniones y posturas a otras personas.

"Siempre me empeño presentar cosas de forma que me asegure a mí, no digo 'tenéis que comer eso, beber aquello, pensar de esa forma'. Sólo comparto mi experiencia y punto de vista, y si la gente puede ver algo útil de ello, está bien", señala el tenista serbio en un pódcast, citado este martes por la prensa en Belgrado.