El número uno del tenis mundial, Novak Djokovic, confesó este jueves que está feliz de que su hombro, lesionado hace unas semanas, no le esté causando ningún dolor y le esté dejando jugar sin problemas la gira asiática.

"La principal prioridad era estar sano y tratar de recuperarme, pasar por el proceso de rehabilitación del hombro de la mejor manera posible, porque no sabía si podría jugar Asia. Estoy feliz de que mi hombro haya aguantado y no me haya causado ningún dolor", apuntó el tenista en una conferencia de prensa tras su partido en el Masters 1000 de Shanghái.