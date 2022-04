Con Natalie Portman como cofundadora y gran impulsora, el Angel City FC arranca la semana que viene su andadura en la National Women's Soccer League (NWSL) con la firme convicción de cambiar el fútbol femenino desde los despachos hasta el terreno de juego, donde disputan sus encuentros con un esquema 4-3-3.

"Angel City no es otro equipo de fútbol. Estamos construyendo un tipo de organización diferente en el que la misión y el capital van de la mano".

Esa es la potente declaración de intenciones en su web de este nuevo equipo de Los Ángeles (EE.UU.) que, tras jugar en la pretemporada la Challenge Cup, disputará el viernes 29 de abril su primer partido oficial de temporada regular ante el North Carolina Courage.

El viaje del Angel City hasta aquí comenzó en julio de 2020 con Portman al frente del grupo fundador.

"El deporte es un modo muy feliz de unir a la gente y tiene además el poder de hacer tangible el cambio para las deportistas tanto en nuestra comunidad como en la esfera profesional", escribió la actriz cuando se anunció el equipo.

La lucha contra el machismo y la búsqueda de la igualdad estuvo desde el principio en la raíz del Angel City puesto que en su directiva y su grupo de propietarios hay una mayoría aplastante de mujeres.

También destacó por el conocido perfil de los nombres detrás del conjunto.

Así, el grupo liderado por Portman dio la bienvenida como inversoras a estrellas de Hollywood (Eva Longoria, Jennifer Garner, Christina Aguilera, Jessica Chastain, Sophia Bush, Becky G, Uzo Aduba o Gabrielle Union) y a grandes figuras del deporte (Serena Williams, Lindsey Vonn, Mia Hamm, Candace Parker o Abby Wambach).

No obstante, uno de los desafíos más importantes para el Angel City era llevar sus buenos propósitos a su modelo de negocio.

DE SPONSORS A ALIADOS

Con experiencia en NHL (Columbus Blue Jackets), MLB (Oakland Athletics) y MLS (San Jose Earthquakes), Jess Smith, jefa de ingresos del Angel City, detalló en una entrevista con Efe que todas las decisiones de su directiva se basan en "valores".

Para ello han definido "los tres pilares del Angel City: equidad, esenciales y educación".

"Esos son los tres pilares de los que rendimos cuentas en todas nuestras cosas. Ese es el corazón de nuestro club", apuntó.

Desde el momento en que empezaron a buscar "vías de ingreso" y a pensar en cómo iban "a salir al mercado, a buscar sponsors y a pedirle a los fans que compraran abonos de temporada", Smith apuntó que tenían muy claro un aspecto: "El sentido total del Angel City es que existimos para luchar por la equidad".

"Eso no significa que podamos solucionarlo ya mismo pero al menos podemos hablar de ello con nuestros clientes, con marcas, con equipos, con deportistas", ejemplificó al enfatizar al compromiso del club con la comunidad LGBTQ, las minorías raciales y las personas con discapacidades.

Por "esenciales", el equipo alude por ejemplo a proporcionar instalaciones y equipamiento para que las jóvenes puedan jugar a fútbol en sus comunidades mientras que en "educación" incluyen todo tipo de "discusiones honestas" con diferentes sectores de la población.

Smith, que diseñó el modelo de patrocinio del Angel City, apuntó que en su búsqueda de "aliados" dieron con una fórmula que sirve tanto al club como a sus patrocinadores.

"El 10 por ciento de cada patrocinio va dirigido a una causa compartida dentro de los tres pilares", señaló.

Por ejemplo, DoorDash se ha comprometido con Angel City a proporcionar un millón de comidas a angelinos con necesidades mientras que Sprouts tiene en marcha un programa de huertos comunitarios en escuelas.

"Con cada marca y persona con la que trabajamos hay un porqué detrás", expuso Smith, quien admitió que las loables intenciones sobre el papel no bastan y que hace falta "recursos" para abordar estos proyectos.

"Pero que nadie se equivoque: nuestra meta es ser rentables. No vemos estas dos cosas (los tres pilares y los beneficios del equipo) como mutuamente excluyentes", aclaró.

ÉXITO EN LA COMUNIDAD Y LIDERAZGO FEMENINO

Uno de los aspectos más impactantes del Angel City es el enorme eco que ha tenido ya en Los Ángeles, tanto que en marzo el club anunció que habían vendido casi 15.000 abonos para su primera temporada en la NWSL (el estadio Banc of California en el que jugarán sus partidos tiene capacidad para 22.000 personas).

Smith indicó que su aproximación a la comunidad ha sido "por capas" y que ha incluido tanto eventos en las calles y los barrios para darse a conocer como el respaldo de su "increíble grupo inversor".

"Ahí tenemos a personas como Natalie Portman, Sophia Bush, Lindsey Vonn, Billie Jean King, Alexis Ohanian... Lo que es realmente bonito de Angel City es que, antes incluso de que tuviéramos una marca, teníamos el apoyo de esos inversores", explicó.

En este sentido, Smith recordó una reunión en la que su interlocutor admitió no saber nada de deportes pero dijo que conocía el proyecto del Angel City porque lo había visto en el Instagram de Sophia Bush (4 millones de seguidores).

"No se puede menospreciar el poder y la influencia que tienen (estos inversores) en sus propios ecosistemas", dijo Smith.Por último, Smith se refirió a la singularidad del Angel City como un equipo femenino y con una gran mayoría de mujeres en los despachos.

"Para alguien como yo misma, estar trabajando para y con otras mujeres, tanto en el nivel de propietarios como en la directiva, es desafortunadamente algo que nunca había existido", indicó.

Smith dijo que sienten "responsabilidad" por hacerlo bien como una experiencia pionera en el fútbol estadounidense y recalcó la importancia del "see it and be it" (verlo y serlo), es decir, que las niñas puedan tenerlas como modelo a seguir para su propio futuro.

"Ver a sponsors y fans validando lo que estamos haciendo, y haciendo asimismo que sea real y exitoso, es algo increíble", cerró.

David Villafranca