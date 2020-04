El delantero argentino Germán Berterame, del San Luis del fútbol mexicano, aseguró este jueves que uno de los retos para no perder la forma deportiva es cuidar la alimentación, lo cual convirtió en su prioridad.

"Hay que tratar de no sobrepasarse en la comida para no tener sobrecarga de grasa; aunque de vez en cuando como algo más, no se puede resistir", señaló.