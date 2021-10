El argentino Guillermo 'Pol' Fernández, centrocampista del campeón Cruz Azul mexicano, admitió este viernes que a su equipo se le terminaron las excusas para no sumar victorias que los meta a los cuartos de final del Apertura.

"No sentimos presión, sino la responsabilidad de hacer las cosas bien, mostrar otra imagen, regresar al equipo que fuimos el torneo pasado. Ya no nos sirve poner excusas de que no estuvimos todos juntos en pretemporada, eso quedó atrás. Tenemos que ser conscientes que el presente requiere de buenos rendimientos", explicó en rueda de prensa.