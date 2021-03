El argentino Nicolás Larcamón se declaró este martes indiferente al hecho de ser, con 36 años, el entrenador más joven entre los 18 que disputan el torneo Clausura mexicano.

"No veo los medios porque siento que no debo basar mi opinión en lo que se diga y no tengo registro respecto a los prejuicios de fracaso por ser el entrenador más joven en la Liga", afirmó el técnico del Puebla.