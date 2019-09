El centrocampista brasileño William Da Silva, del Toluca del fútbol mexicano, lamentó este martes que en su estancia en México no recuerda a su equipo con tan bajo rendimiento ni tan mal desempeño en su estadio.

"Yo no me acuerdo de un Toluca en la jornada nueve con cinco puntos. Desde que estoy en México, cumplo 6 años, no me acuerdo de que la cancha de Toluca no pesara; siempre que vine a Toluca a enfrentarlos, sufrí, y los equipos que veían, sufrían. Ese es el Toluca que quiero que la gente vea y sienta", señaló.