21 may. 2021

París, 21 may (EFE) -. El central brasileño Hilton Vitorino, el jugador más veterano de la Liga francesa y de los grandes campeonatos europeos con 43 años, afirmó este viernes que pretende seguir jugando al fútbol al más alto nivel, aunque aún no haya renovado con su actual equipo, el Montpellier.

"No he dicho que sea mi último partido (el del domingo ante el Nantes). Yo tengo todavía ganas de seguir jugando, aunque no solo dependa de mí. Todo el mundo sabe que quiero seguir", señaló el defensor, nacido en Brasilia, 13 de septiembre de 1977.