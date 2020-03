El ciclista colombiano Fernando Gaviria (UAE Emirates Team) confirmó este jueves que dio positivo de coronavirus en los Emiratos Árabes Unidos, aunque afirmó que está "bien" de salud".

"Sé que ha habido muchos rumores con mi estado de salud, pero estoy bien. He estado acá en constantes exámenes que me han arrojado un resultado positivo para el coronavirus pero yo me encuentro bien", dijo Gaviria en un video publicado en su cuenta de Instagram.