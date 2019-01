El presidente del Comité Olímpico de Panamá (COP), Camilo Amado, reveló hoy martes que le preocupa que a seis meses del comienzo de los Juegos Panamericanos Lima 2019 el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) no ha dado el apoyo para la preparación de los atletas.

"Hoy me apersone a @pandeportes con el propósito de intentar hablar con el Director o al menos que se nos diera una cita. No me atendió ni el Director ni el Sub, tampoco cita. Me quedaron de llamar y por supuesto nadie me llamo. #6meses para Lima 2019", señaló el directivo del COP en su cuenta de twitter este lunes.