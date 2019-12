El veterano delantero peruano Claudio Pizarro, jugador del Werder Bremen alemán, declaró que "el dolor más grande" que ha tenido en su vida y en su carrera deportiva es "no haber podido ir al Mundial" de Rusia 2018, que Perú disputó después de 36 años.

A pesar del tiempo transcurrido, Pizarro, un referente en el fútbol alemán y el jugador más veterano que ha marcado goles en la historia de la Bundesliga, dijo no querer hablar de la selección, pese a lo que, en una entrevista con el diario El Comercio, afirmó: "Lo que te puedo decir es que el dolor más grande que he tenido en mi carrera y, tal vez en mi vida, fue no haber podido ir al Mundial".