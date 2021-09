El ecuatoriano Aníbal Chalá, defensa lateral del Atlas mexicano, dijo este jueves que su llegada al equipo es una oportunidad de cobrar revancha tras su paso por el Dijon francés en el que una lesión limitó su rendimiento.

"Anímicamente me siento muy bien, a pesar de lo que pasé en Francia con la covid-19, la lesión y que no pude completar la cantidad de partidos que necesitaba. Lo lindo del fútbol es que da revancha y es aquí ahora donde puedo demostrar, lo que no ocurrió en el Dijon", explicó en su presentación con el Atlas.