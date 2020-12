El fondista panameño Jorge Castelblanco dijo este domingo a Efe que su "chip" de trabajo cambió completamente tras conseguir en el Maratón de Valencia su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio, el próximo año.

"A mis 32 años, conseguir un marca como está y mejorarla, no me parece imposible, me siento bien. Tengo mucho por seguir dando, tengo una madurez física y mental y eso es lo que requiere un maratonista para seguir mejorando y clasificando a eventos de nivel elite en el mundo", declaró Castelblanco.